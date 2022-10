Soirée Halloween Taptoo Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

18 Rue Nicolas Appert Le K Tinqueux

2022-10-31 21:00:00 – 2022-10-31

Le K 18 Rue Nicolas Appert

Tinqueux

Marne Après deux soirées de folies en 2017 et 2018, les DJ de la Mégadiscotheque le Tap Too à Epernay, reviennent au Kabaret le 31 octobre prochain avec pour thème Halloween N’hésitez pas à venir déguisé pour cette soirée de terreur !

Vous retrouverez les disc Jockey qui faisaient vibrer les salles Dance, House, Techno et passeront les meilleurs titres des années 90 ! Le mythique Show Laser sera orchestré par Un rayon dans la nuit avec Nico B. Avec :

– Le Kabaret Champagne Music-Hall

– Champagne DEUTZ

– Reims is techno!

– HF Prod

– Radio Fg Taptoosiens, Taptoosiennes, vous êtes prêts ? contact@le-k-reims.com +33 3 26 04 11 11 http://www.le-k-reims.com/ Le K 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux

