Les choux Salle polyvalente et stade Les choux Soirée Halloween Salle polyvalente et stade Les choux Catégorie d’évènement: Les choux

Soirée Halloween Salle polyvalente et stade, 31 octobre 2021, Les choux. Soirée Halloween

Salle polyvalente et stade, le dimanche 31 octobre à 17:00

Passez la Soirée Halloween en famille avec un spectacle son et lumière à partir de 18. N’oubliez pas de venir déguiser ! Planning de la soirée : 18H Maquillage possible pour les enfants salle polyvalente 19H Restauration rapide sur place salle polyvalente 20H Distribution des lampions au stade 20H30 Départ de la retraite aux flambeaux avec la fanfare au stade 21H Feu d’artifice musical sur le thème d’Halloween rue de Langesse Soirée Halloween Salle polyvalente et stade Salle polyvalente, Stade, Rue de Langesse, Les choux Les choux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Les choux Autres Lieu Salle polyvalente et stade Adresse Salle polyvalente, Stade, Rue de Langesse, Les choux Ville Les choux lieuville Salle polyvalente et stade Les choux