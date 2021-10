Escalquens Salle des Fêtes Escalquens Escalquens, Haute-Garonne SOIRÉE HALLOWEEN Salle des Fêtes Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

SOIRÉE HALLOWEEN

Salle des Fêtes Escalquens, le dimanche 31 octobre à 19:00

Salle des Fêtes Escalquens, le dimanche 31 octobre à 19:00

concours de déguisement Restauration et buvette sur place

pass sanitaire et masque obligatoires

organisée par le comité des fêtes Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

2021-10-31T19:00:00 2021-10-31T23:59:00

