Soirée Halloween Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistre

Saint-Évarzec

Soirée Halloween Saint-Évarzec, 31 octobre 2022, Saint-Évarzec. Soirée Halloween

Maison Communale Rue de Mon Enfance Saint-Évarzec Finistre Rue de Mon Enfance Maison Communale

2022-10-31 – 2022-10-31

Rue de Mon Enfance Maison Communale

Saint-Évarzec

Finistre Saint-Évarzec L’APE de l’école de Léonard de Vinci organise é .

Au menu : cochon grillé et gratin dauphinois + dessert

Le repas sera suivi d’une é é é , e ! ✍️Réservation ’ sur le lien HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/ape-leonard-de-vinci

(Astuce : sur le formulaire, il est possible d’annuler la contribution au fonctionnement d’HelloAsso en cliquant sur Modifier) apevinci29@gmail.com Rue de Mon Enfance Maison Communale Saint-Évarzec

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Saint-Évarzec Autres Lieu Saint-Évarzec Adresse Saint-Évarzec Finistre Rue de Mon Enfance Maison Communale Ville Saint-Évarzec lieuville Rue de Mon Enfance Maison Communale Saint-Évarzec Departement Finistre

Saint-Évarzec Saint-Évarzec Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-evarzec/

Soirée Halloween Saint-Évarzec 2022-10-31 was last modified: by Soirée Halloween Saint-Évarzec Saint-Évarzec 31 octobre 2022 Finistre Maison Communale Rue de Mon Enfance Saint-Évarzec Finistre Saint-Évarzec

Saint-Évarzec Finistre