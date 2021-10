Saint-Cernin-de-Labarde Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne, Saint-Cernin-de-Labarde Soirée Halloween Saint-Cernin-de-Labarde Saint-Cernin-de-Labarde Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cernin-de-Labarde

Soirée Halloween Saint-Cernin-de-Labarde, 31 octobre 2021, Saint-Cernin-de-Labarde. Soirée Halloween 2021-10-31 – 2021-10-31 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne Saint-Cernin-de-Labarde Le comité des fêtes de St Cernin de Labarde vous donne rendez-vous sur la place du village. Les enfants viendront déguisés et accompagnés d’un adulte. Les grands pourront accueillir dans le bourg les enfants et partager ce moment depuis chez vous en vous signalant à l’aide d’une bougie à l’extérieur ou à la fenêtre. Dans le reste du village, vous pourrez venir accompagner les enfants ou transmettre des friandises au comité des fêtes. La soirée se poursuivra vers 19h à la salle des fêtes par un pot de l’amitié. Le comité des fêtes de St Cernin de Labarde vous donne rendez-vous sur la place du village. Les enfants viendront déguisés et accompagnés d’un adulte. Les grands pourront accueillir dans le bourg les enfants et partager ce moment depuis chez vous en vous signalant à l’aide d’une bougie à l’extérieur ou à la fenêtre. Dans le reste du village, vous pourrez venir accompagner les enfants ou transmettre des friandises au comité des fêtes. La soirée se poursuivra vers 19h à la salle des fêtes par un pot de l’amitié. Le comité des fêtes de St Cernin de Labarde vous donne rendez-vous sur la place du village. Les enfants viendront déguisés et accompagnés d’un adulte. Les grands pourront accueillir dans le bourg les enfants et partager ce moment depuis chez vous en vous signalant à l’aide d’une bougie à l’extérieur ou à la fenêtre. Dans le reste du village, vous pourrez venir accompagner les enfants ou transmettre des friandises au comité des fêtes. La soirée se poursuivra vers 19h à la salle des fêtes par un pot de l’amitié. pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cernin-de-Labarde Autres Lieu Saint-Cernin-de-Labarde Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Saint-Cernin-de-Labarde lieuville 44.76469#0.57207