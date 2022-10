Soirée Halloween : repas et animations

2022-10-29 – 2022-10-29 Samedi 29 octobre à partir de 19h30, salle des fêtes de Nantiat. 15 €/adulte, 12 €/enfant moins 12 ans, 6 €/enfant moins 6 ans. Réservation obligatoire jusqu’au 22 octobre. US Nantiat-Compreignac Handball 06 48 99 61 84, 6087039@ffhandball.net. Soupe de monstres à la citrouille, planche du diable (charcuterie et fromages), dessert du fantôme, café. Venez déguisés. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

