2022-10-28

Ctes-d’Armor Histoires pour frissonner, animations et friandises

Venez fêter Halloween avec nous, en costume c’est plus marrant. Lectures pour frissonner, chasse au trésor, bonbons et autres petites animations vous attendent. biblio.plancoet@wanadoo.fr +33 2 96 84 39 05 Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët

