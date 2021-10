Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Soirée Halloween Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Soirée Halloween Niort, 30 octobre 2021, Niort. Soirée Halloween French Coffee Shop 7 place du Temple Niort

2021-10-30 – 2021-10-30 French Coffee Shop 7 place du Temple

Niort Deux-Sèvres Rdv le samedi 30 octobre, jusqu’à 22h : soirée spéciale jeux de société (Uno, Times up, Loup-garou, Dobble, Jungle speed) et concours de costumes avec prix à la clé ! Règle des jeux : voir le fichier rattaché. Rdv le samedi 30 octobre, jusqu’à 22h : soirée spéciale jeux de société (Uno, Times up, Loup-garou, Dobble, Jungle speed) et concours de costumes avec prix à la clé ! Règle des jeux : voir le fichier rattaché. +33 5 16 25 20 72 Rdv le samedi 30 octobre, jusqu’à 22h : soirée spéciale jeux de société (Uno, Times up, Loup-garou, Dobble, Jungle speed) et concours de costumes avec prix à la clé ! Règle des jeux : voir le fichier rattaché. Pixabay

French Coffee Shop 7 place du Temple Niort

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse French Coffee Shop 7 place du Temple Ville Niort lieuville French Coffee Shop 7 place du Temple Niort