2022-10-29

Corrze Corrze Neuvic A 19h30 à la salle polyvalente

Tarif : adulte 22€ et enfant (-12 ans) 12 € sur réservation avant le 22 octobre Envie de passer une soirée terrifiante à nos côtés ? Nous vous donnons rendez-vous à Neuvic pour notre soirée d’Halloween ! Nous vous concocterons un horrible repas composé d’une soupe de potiron et d’un œuf en gelée pour l’entrée, d’une truffade avec jambon et salade pour le plat et d’un dessert de l’horreur. Un cocktail vous sera offert.

L’ambiance sera assurée par DJ Discomobile Nexus, de nombreuses surprises vous attendent également ! Nous vous attendons nombreux avec vos plus beaux déguisements, si vous le souhaitez ! Neuvic Neuvic

