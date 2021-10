Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin Gironde, Mouliets-et-Villemartin Soirée Halloween Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin Catégories d’évènement: Gironde

2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30 23:30:00

Pensez à réserver, 06.13.73.31.95

Menu a 20€

Salade de gésiers

Menu a 20€

Salade de gésiers

Confit de canard pommes de terre grenaille

Dessert

Avec Décoration et bonbons

+33 6 13 73 31 95

la cadie

