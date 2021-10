Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Soirée Halloween Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Soirée Halloween Longueville-sur-Scie, 31 octobre 2021, Longueville-sur-Scie. Soirée Halloween 2021-10-31 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-31 22:00:00 22:00:00 Ruines du château Gauthier GIffard Allée Lebaudy

Le centre social Agora de Tôtes vous propose une soirée spéciale pour Halloween ! Dès 17h même pas peur, avec un cluedo géant, venez percer le mystère du fantôme du Château de Longueville-sur-Scie autour d'un jeu interactif ! Et de 20h à 22h, venez découvrir les fantômes des morts du château en arpentant un décor horrifique et effrayant (attention, cette animation est pour un public averti…) ! lamasc@orange.fr +33 6 37 88 72 94

