Soirée Halloween Les Choux Les Choux Les Choux Catégories d’évènement: Les choux

Loiret

Soirée Halloween Les Choux, 31 octobre 2023, Les Choux Les Choux. Soirée Halloween Salle polyvalente Les Choux Loiret

2023-10-31 16:30:00 – 2023-10-31 Les Choux

Loiret Les Choux Familles Au programme, distribution de déguisements, suivi d’une chasse aux bonbons dans la commune et qui se terminera par des contes d’Halloween pour toute la famille. Melissa Baker vous propose une histoire très personnelle, ou Edgar Allan Poe côtoie la famille Adams….. Le service d’action culturelle en partenariat avec le service éducation et Jeunesse ont souhaité accompagner et soutenir la fête d’Halloween à les Choux. mairie.leschoux@wanadoo.fr +33 2 38 31 83 94 Le giennois ;fr

Les Choux

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Les choux, Loiret Autres Lieu Les Choux Adresse Salle polyvalente Les Choux Loiret Ville Les Choux Les Choux lieuville Les Choux Departement Loiret

Les Choux Les Choux Les Choux Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-choux-les-choux/

Soirée Halloween Les Choux 2023-10-31 was last modified: by Soirée Halloween Les Choux Les Choux 31 octobre 2023 Les choux Loiret Salle polyvalente Les Choux Loiret Les Choux Loiret

Les Choux Les Choux Loiret