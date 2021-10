Léognan Léognan Gironde, Léognan Soirée Halloween Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Soirée Halloween Léognan, 27 octobre 2021, Léognan. Soirée Halloween 2021-10-27 17:00:00 – 2021-10-27 rue Jules GUESDE Parc de Pontaulic

Léognan Gironde Le Conseil Municipal des Jeunes de Léognan invite tous les enfants de la commune à participer à la soirée HALLOWEEN

