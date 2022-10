Soirée Halloween La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Le Comité des Fêtes de La Ferté-St-Aubin organise le 29 octobre 2022 à partir de 19h30 sa soirée d’Halloween une Soirée DanceFloor et Costumée à l’Espace Madeleine Sologne !

Un cadeau est à remporter pour le meilleur déguisement !

Restauration rapide et buvette sur place.

Venez endiabler la piste cdflafertesaintaubin@gmail.com https://www.helloasso.com/ COMITE DES FETES DE LA FERTE SAINT AUBIN

