2022-10-29

À l'occasion de la fête d'Halloween venez déguisé (conseillé mais pas obligatoire) pour faire la fête.

Avec toujours plus de bonbons et d’animations. Et aussi des ballons surprises, de la bonne humeur, des lots à gagner….

Concours du meilleur déguisement. Petite restauration et buvette.

De 14h à 18h

De 14h à 18h

Organisé par Morez Bouger. morezbouger.cdf@gmail.com

