Soirée Halloween ! Genouillac Genouillac, 29 octobre 2022, GenouillacGenouillac.

Soirée Halloween ! Salle des fêtes

Genouillac Creuse Genouillac

2022-10-29 – 2022-10-29

Genouillac

Creuse

Salle des fêtes Genouillac Creuse Genouillac

Le 29 Octobre, à partir de 21h à la salle des fêtes, on organise un bal d’Halloween, nous espérons vraiment vous y voir tous, déguisés ou non. Il y aura une mega déco, un bar sympa et un super DJ qui nous fera le plaisir d’animer la soirée avant de partir faire sa saison sur Chamonix.

C’est une soirée gratuite, pour tous et on espère vraiment y voir toutes les générations danser sur la « salsa des démons » :) mais pas que!

Le but, c’est de créer du lien et de l’animation sur Genouillac, et puis pour cette occasion, faire la fête tous ensemble!

L’association de Genouillac en fête redémarre cet automne avec une équipe toute petite mais mega motivée !

Salle des fêtes Genouillac Genouillac

dernière mise à jour : 2022-10-12 par