SOIRÉE HALLOWEEN DU CMJ Xertigny, mardi 29 octobre 2024.

Au programme retrouvez un concours de déguisements, des jeux et musique de sorciers etc..

Bonbons et (mauvais) sorts seront au rendez-vous !

Buvette et petite restauration sur place. Entrée 2 €Enfants

Début : 2024-10-29 18:00:00

fin : 2024-10-29 21:00:00

Xertigny 88220 Vosges Grand Est

