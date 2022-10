Soirée Halloween – Dîner de l’Effroi au Château de Sully Sully Sully Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sane-et-Loire 80 80 EUR Cette soirée est décommandée pour ceux qui ont peur du noir ou des fantômes. Un personnage mystérieux vous accueillera dans la boutique.

Vous serez emmenés dans les brumes du passé. Les esprits des temps passés vous laisseront-ils ressortir vivants ? Ce grincement derrière vous, est-ce bien le craquement d’une branche dans le vent ? Est-ce quelque chose de plus effrayant ? Si vous ne restez pas ensorcelé à jamais dans les vrilles d’un cauchemar, un vrai dîner en chair et en os vous sera servi dans le château. Pour éviter de se faire repérer par les esprits méchants dans l’ombres de la nuit, un conseil : venez déguisé (Fortement Conseillé mais pas obligatoire !). Vous serez placés avec votre groupe (merci d’indiquer le même nom de famille pour être à la même table) dans l’orangerie du Château. Le menu terrifiant de 2022 sera accompagné de vin du domaine de la Duchesse de Magenta. Rue du château Château de Sully Sully

