Soirée Halloween chez CAHEM Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Soirée Halloween chez CAHEM Caen, 29 octobre 2022, Caen. Soirée Halloween chez CAHEM

50 Quai Amiral Hamelin CAHEM Caen Calvados CAHEM 50 Quai Amiral Hamelin

2022-10-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-29 21:00:00 21:00:00

CAHEM 50 Quai Amiral Hamelin

Caen

Calvados CAHEM organise une soirée spéciale Halloween !

Au programme de la soirée : les jeux VR illimités, une partie de jeu de rôle avec un animateur type Loup Garou, un concours costume avec lots à gagner (goodies, figurines, bon cadeau de 30€,…) et une boisson offerte.

Outre la soirée, CAHEM propose des réductions le samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre des réductions sur des jeux escape game/aventure d’une heure :10% de réduction sur le Mystère du Chaos Rampant (interdit aux -12ans de 2 à 5 joueurs)5% de réduction sur le jeu Sanctum (interdit aux -16ans de 2 à 6 joueurs)5% de réduction sur le jeu House of Fear (interdit aux -6ans de 2 à 4 joueurs)Et en exclusivité la nouvelle balade découverte d’halloween vendue 5€.

Réservations et renseignements pratiques sur le site de CAHEM. CAHEM organise une soirée spéciale Halloween ! Au programme de la soirée : les jeux VR illimités, une partie de… +33 2 31 72 57 78 https://www.cahem.fr/ CAHEM 50 Quai Amiral Hamelin Caen

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados CAHEM 50 Quai Amiral Hamelin Ville Caen lieuville CAHEM 50 Quai Amiral Hamelin Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Soirée Halloween chez CAHEM Caen 2022-10-29 was last modified: by Soirée Halloween chez CAHEM Caen Caen 29 octobre 2022 50 Quai Amiral Hamelin CAHEM Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados