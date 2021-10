Caulnes Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Soirée Halloween Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Côtes-d'Armor

Soirée Halloween Caulnes, 30 octobre 2021, Caulnes. Soirée Halloween 2021-10-30 18:00:00 – 2021-10-30 01:00:00 Salle des Fêtes Rue de la Ville-Chérel

Caulnes Côtes d’Armor Caulnes Journée du 30 octobre organisée sur la commune de Caulnes.

Au programme : chasse d’Halloween, repas sur place ou a emporter, soirée dansante avec DJ. Concours des meilleurs déguisements.

Pour 1 repas sur place ou à emporter acheté, 1 € reversé à la ligue contre le cancer pour octobre rose. +33 2 96 88 70 30 Journée du 30 octobre organisée sur la commune de Caulnes.

Au programme : chasse d’Halloween, repas sur place ou a emporter, soirée dansante avec DJ. Concours des meilleurs déguisements.

Pour 1 repas sur place ou à emporter acheté, 1 € reversé à la ligue contre le cancer pour octobre rose. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Caulnes, Côtes-d'Armor Autres Lieu Caulnes Adresse Salle des Fêtes Rue de la Ville-Chérel Ville Caulnes lieuville 48.28976#-2.15411