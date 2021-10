Soirée Halloween Bruch, 30 octobre 2021, Bruch.

Soirée Halloween 2021-10-30 – 2021-10-30

Bruch Lot-et-Garonne Bruch

Sorcières et Sorciers, Magiciennes et Magiciens, Goules, vampires et zombies en tout genre, Vous êtes attendus dans la salle des potions (salle des sports) de Bruch pour une soirée où bave de crapauds pieds de limaces et oeil de chauve-souris seront au rendez-vous. Cette soirée se veut sous le signe de la magie et du fantastique, venez costumés ! Un escape room vous sera proposé, mais aussi une soirée jeux et un repas terrifiant !

Soirée sur réservation.

Mesures sanitaires en vigueur.

+33 7 81 81 13 81

Compagnie des Tours

