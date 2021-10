Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Soirée Halloween au TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Soirée Halloween au TNT Marmande, 31 octobre 2021, Marmande. Soirée Halloween au TNT Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

2021-10-31 – 2021-10-31 Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

Marmande Lot-et-Garonne EUR 10 10 C’est le retour de la nuit la plus monstrueuse de l’année !

Prêt pour le grand frisson ?

– Entrée 10€ avec consommation. Soirée Halloween au TNT C’est le retour de la nuit la plus monstrueuse de l’année !

Prêt pour le grand frisson ?

– Entrée 10€ avec consommation. TNT Marmande

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Ville Marmande lieuville Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande