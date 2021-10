Venesmes Venesmes Cher, Venesmes Soirée Halloween au resto le Bon Coin Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

Venesmes

Soirée Halloween au resto le Bon Coin Venesmes, 29 octobre 2021, Venesmes. Soirée Halloween au resto le Bon Coin Venesmes

2021-10-29 – 2021-10-29

Venesmes Cher Venesmes 11 EUR 11 Soupe à la citrouille

Punch d’Halloween

Tourte à la citrouille

Croque monsieur

Tarte aux fruits maléfiques Une soirée Halloween à Venesmes pour se retrouver autour d’un verre de l’amitié, d’un appétissant repas avec des produits de saison, concocté par Jo et d’une monstrueuse ambiance chaleureuse. +33 2 48 60 45 39 Soupe à la citrouille

Punch d’Halloween

Tourte à la citrouille

Croque monsieur

Tarte aux fruits maléfiques PIXABAY

Venesmes

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Venesmes Autres Lieu Venesmes Adresse Ville Venesmes lieuville Venesmes