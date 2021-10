Soirée Halloween au Panier d’Oanez Plougasnou, 31 octobre 2021, Plougasnou.

Soirée Halloween au Panier d’Oanez Le Panier d’Oanez 1 Rue François Charles Plougasnou

2021-10-31 17:00:00 – 2021-10-31 20:00:00 Le Panier d’Oanez 1 Rue François Charles

Plougasnou Finistère Plougasnou

Venez fêter Halloween à l’épicerie Le Panier d’Oanez.

Clients et Amis du panier d’Oanez : réservez votre soirée du dimanche 31 octobre !

Le magasin ouvrira spécialement ses portes pour vous, petits et grands, afin de vous proposer un moment de convivialité avec une pointe de folie !

Au programme : Distribution de bonbons pour tous les petits déguisés, Soupe et Potion d’Halloween pour les plus grands ….de 17h à 20h.

Présentation du Pass sanitaire/respect des gestes barrières.

+33 2 98 67 89 03 http://www.facebook.com/lepanierdoanez

Le Panier d’Oanez 1 Rue François Charles Plougasnou

