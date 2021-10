Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Soirée Halloween au Jardin de Manou Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Soirée Halloween au Jardin de Manou Mézidon Vallée d’Auge, 31 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Soirée Halloween au Jardin de Manou 2021-10-31 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-31 21:30:00 21:30:00

Mézidon Vallée d’Auge Calvados Mézidon Vallée d’Auge Le Jardin de Manou ouvrira ses portes le samedi 31 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 pour un Cluédo Géant nocturne en extérieur sur réservation. Chaque groupe arrivera constitué et masqué selon l’horaire pris lors de la réservation. Après l’explication du scénario, le groupe partira dans le jardin afin de trouver des indications qui pourront leur être fournies par des personnages costumés dans le thème d’Halloween. Le Jardin de Manou ouvrira ses portes le samedi 31 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 pour un Cluédo Géant nocturne en extérieur sur réservation. Chaque groupe arrivera constitué et masqué selon l’horaire pris lors de la réservation. Après l’explication… mireille@chezmanou.fr +33 6 08 09 57 90 http://www.chezmanou.fr/ Le Jardin de Manou ouvrira ses portes le samedi 31 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 pour un Cluédo Géant nocturne en extérieur sur réservation. Chaque groupe arrivera constitué et masqué selon l’horaire pris lors de la réservation. Après l’explication du scénario, le groupe partira dans le jardin afin de trouver des indications qui pourront leur être fournies par des personnages costumés dans le thème d’Halloween. dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT CA de Lisieux Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Mézidon Vallée d'Auge Adresse Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville 49.05223#-0.06416