Soirée Halloween au Golf des Sarrays Sainte-Fauste Sainte-Fauste Catégories d’évènement: Indre

Sainte-Fauste

Soirée Halloween au Golf des Sarrays Sainte-Fauste, 31 octobre 2022, Sainte-Fauste. Soirée Halloween au Golf des Sarrays

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre BERRY

2022-10-31 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-31 22:00:00 22:00:00 Sainte-Fauste

Indre Sainte-Fauste Pour Halloween, la Sorcière Golfina et ses malicieuses amies s’emparent du golf !!!

Armez de votre lampe torche, venez visiter les bois hantés, les cimetières remplis de squelettes, et assister aux rites magiques des sorcières. »

Ouvert à tous (circuit pour les petits et zone effrayante pour les grands). Ateliers créatifs et maquillage. Repas et boissons sur place. Une horrible soirée se déroule au Golf des Sarrays le lundi 31 octobre 2022 de 18h à 22h. +33 2 54 49 54 49 © Golf des Sarrays

Sainte-Fauste

dernière mise à jour : 2022-10-05 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Indre, Sainte-Fauste Autres Lieu Sainte-Fauste Adresse Les Sarrays Sainte-Fauste Indre BERRY Ville Sainte-Fauste lieuville Sainte-Fauste Departement Indre

Sainte-Fauste Sainte-Fauste Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-fauste/

Soirée Halloween au Golf des Sarrays Sainte-Fauste 2022-10-31 was last modified: by Soirée Halloween au Golf des Sarrays Sainte-Fauste Sainte-Fauste 31 octobre 2022 Indre Les Sarrays Sainte-Fauste Indre BERRY Sainte-Fauste

Sainte-Fauste Indre