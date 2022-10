Soirée Halloween au Château de Montard Soucy Soucy Catégories d’évènement: Soucy

Yonne

Soirée Halloween au Château de Montard Soucy, 31 octobre 2022, Soucy. Soirée Halloween au Château de Montard

10 route de Montard Château de Montard Soucy Yonne Château de Montard 10 route de Montard

2022-10-31 – 2022-10-31

Château de Montard 10 route de Montard

Soucy

Yonne Soucy EUR 12 12 Nous sommes heureux de vous annoncer notre soirée terrifiante pour Halloween : « Le Tunnel de l’horreur » !

Soirée privée et sécurisée sur le thème d’halloween, organisée par l’association « Sourires d’enfants ».

Les fonds récoltés permettrons de subvenir aux familles et enfants en grande précarités, l’accès à l’alimentation et la réinsertion sociale. Créatures de la nuit, rendez-vous le 31 octobre 2022 à la salle de réception du château de Montard à partir de 20h00.

Des créatures maléfiques envahiront le Domaine! Vous pourrez aussi vous déhancher au rythme d’un DJ pendant toute la soirée. Bar et restauration sur place / piste de danse / Cocktail de bienvenue avec ou sans alcool offert. Réservation en ligne obligatoire, places limitées

Renseignements au 0622533350 Vous pouvez si vous le souhaitez, réserver une navette qui se tiendra à disposition tout au long de la soirée entre les stations de bus « garibaldi » à Sens et le lieu de réception. https://my.weezevent.com/soiree-halloween-the-tunnel-of-horror?fbclid=IwAR3wkGWqRSWZ0-xN-UjwiUDfrEtEX9zl8JYJUOJPDElOLCCFuhjq1TAaVSQ Château de Montard 10 route de Montard Soucy

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Soucy, Yonne Autres Lieu Soucy Adresse Soucy Yonne Château de Montard 10 route de Montard Ville Soucy lieuville Château de Montard 10 route de Montard Soucy Departement Yonne

Soucy Soucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soucy/

Soirée Halloween au Château de Montard Soucy 2022-10-31 was last modified: by Soirée Halloween au Château de Montard Soucy Soucy 31 octobre 2022 10 route de Montard Château de Montard Soucy Yonne Soucy Yonne

Soucy Yonne