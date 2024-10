Soirée Halloween Salle des fêtes Arbanats, jeudi 31 octobre 2024.

Soirée Halloween

Salle des fêtes 1 Place Carayon Latour Arbanats Gironde

19h30 inscription au concours du plus effrayant costume et gâteau

20h30 élection du meilleur déguisement enfant-ado-adulte

22h élection du dessert le plus terrifiant

soirée dansante avec dj .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 19:30:00

fin : 2024-10-31

Salle des fêtes 1 Place Carayon Latour

Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Halloween Arbanats a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cadillac-Podensac

