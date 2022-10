SOIREE HALLOWEEN Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrnes

SOIREE HALLOWEEN Aragnouet, 29 octobre 2022, Aragnouet. SOIREE HALLOWEEN

ARAGNOUET D118 Aragnouet Hautes-Pyrnes OT de Piau-Engaly|CDT65 D118 ARAGNOUET

2022-10-29 19:00:00 – 2022-10-29

D118 ARAGNOUET

Aragnouet

Hautes-Pyrnes Aragnouet Inscriptions avant le 22 octobre : 06 75 19 22 12 – 06 82 97 39 82 Soirée Halloween organisée par les Sapeurs Pompiers d’Aragnouet.

Le samedi 29 octobre à partir de 19 h repas.

Apéritif – Entrée dînatoire

Axoa de porc, son duo de purée magique et une pincée de champignons venimeux

Assiette de fromage – Dessert de la sorcière – Vin et café.

Inscriptions avant le 22 octobre : 06 75 19 22 12 – 06 82 97 39 82

22 H 30 Bal animé par le sorcier DJ FRANCK

Tenue Halloween obligatoire +33 6 75 19 22 12 D118 ARAGNOUET Aragnouet

dernière mise à jour : 2022-10-03 par OT de Piau-Engaly|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Aragnouet Adresse Aragnouet Hautes-Pyrnes OT de Piau-Engaly, CDT65 D118 ARAGNOUET Ville Aragnouet lieuville D118 ARAGNOUET Aragnouet Departement Hautes-Pyrnes

Aragnouet Aragnouet Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet/

SOIREE HALLOWEEN Aragnouet 2022-10-29 was last modified: by SOIREE HALLOWEEN Aragnouet Aragnouet 29 octobre 2022 Aragnouet ARAGNOUET D118 Aragnouet Hautes-Pyrnes OT de Piau-Engaly|CDT65 Hautes-Pyrnes

Aragnouet Hautes-Pyrnes