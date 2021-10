Abreschviller Abreschviller 57560, Abreschviller SOIREE HALLOWEEN Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: 57560

SOIREE HALLOWEEN Abreschviller, 31 octobre 2021, Abreschviller. SOIREE HALLOWEEN 2021-10-31 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-31 Salle des fêtes 84 rue du Général Jordy

Abreschviller 57560 Venez faire la fête aux pays des monstres… à la salle des fêtes d’Abreschviller le 31 octobre 2021, à partir de 18h30.Buvette, restauration et soirée DJ seront de la partie ! Prix d’entrée déguisé :3€. Prix d’entrée non déguisé :5€/ Pass sanitaire valide obligatoire antoine.maire@sdis57.fr +33 3 87 03 76 21 Libre de droits – Taylor Foss pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Lieu Abreschviller Adresse Salle des fêtes 84 rue du Général Jordy Ville Abreschviller