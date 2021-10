Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Calvados, Condé-en-Normandie Soirée halloween à Will to go park à Lénault Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie

Soirée halloween à Will to go park à Lénault Condé-en-Normandie, 29 octobre 2021, Condé-en-Normandie. Soirée halloween à Will to go park à Lénault 2021-10-29 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-31 23:00:00 23:00:00 La Fosse Lénault

Condé-en-Normandie Calvados Condé-en-Normandie Soirée spéciale halloween, exceptionnellement sans chiens (pour le bien-être psychologique de nos amis à quatre pattes). Découvrez un programme qui fait peur! Programme de la soirée : parcours aventure terrifiant, murder party, concours photo du plus beau déguisement, chamallow au feu de camp, son et lumière sur le parc et le parcours. Bonbon et boisson offerte à nos clients. Soirée spéciale halloween, exceptionnellement sans chiens (pour le bien-être psychologique de nos amis à quatre pattes). Découvrez un programme qui fait peur! Programme de la soirée : parcours aventure terrifiant, murder party, concours photo du… +33 6 62 80 95 08 https://www.willtogopark.com/copie-de-parcours-aventure?referral=service_list_widget Soirée spéciale halloween, exceptionnellement sans chiens (pour le bien-être psychologique de nos amis à quatre pattes). Découvrez un programme qui fait peur! Programme de la soirée : parcours aventure terrifiant, murder party, concours photo du plus beau déguisement, chamallow au feu de camp, son et lumière sur le parc et le parcours. Bonbon et boisson offerte à nos clients. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Condé-en-Normandie Autres Lieu Condé-en-Normandie Adresse La Fosse Lénault Ville Condé-en-Normandie lieuville 48.92413#-0.62909