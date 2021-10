Mézin Mézin Lot-et-Garonne, Mézin Soirée Halloween à Mézin Mézin Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Soirée Halloween à Mézin Mézin, 30 octobre 2021, Mézin. Soirée Halloween à Mézin 2021-10-30 16:00:00 – 2021-10-30

Mézin Lot-et-Garonne Mézin Soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Mézin & le Comité des Fêtes de Mézin.

16h : atelier maquillage.

17h30 : défilé dans les rues de Mézin.

19h30/20h : repas animé par Pascal Chatel.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Réservation avant le 23 octobre. Soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Mézin & le Comité des Fêtes de Mézin.

16h : atelier maquillage.

17h30 : défilé dans les rues de Mézin.

19h30/20h : repas animé par Pascal Chatel.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Réservation avant le 23 octobre. Soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Mézin & le Comité des Fêtes de Mézin.

16h : atelier maquillage.

17h30 : défilé dans les rues de Mézin.

19h30/20h : repas animé par Pascal Chatel.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Réservation avant le 23 octobre. APE de Mézin et Comité des Fêtes de Mézin dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu Mézin Adresse Ville Mézin lieuville 44.05657#0.25417