Soirée Halloween à l'Auberge Koskenia Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Soirée Halloween à l’Auberge Koskenia Bidart, 31 octobre 2021, Bidart. Soirée Halloween à l’Auberge Koskenia Place Sauveur Atchoarena Auberge Koskenia Bidart

2021-10-31 19:00:00 – 2021-10-31 23:59:00 Place Sauveur Atchoarena Auberge Koskenia

À l'occasion d'Halloween, venez vous ambiancer avec les DJ de @davidshapesporre (Shapes & VauNn / Dirty South Family) & @sgalbasska (The Weirds / Dirty South Family) ! Pour les plus courageux, le déguisement est récompensé par une conso gratuite ! Wouhou happy halloweeeen !

+33 5 59 52 70 25

Place Sauveur Atchoarena Auberge Koskenia Bidart

