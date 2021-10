La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Soirée Halloween à la médiathèque La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Soirée Halloween à la médiathèque La Richardais, 27 octobre 2021, La Richardais. Soirée Halloween à la médiathèque Médiathèque La Richardais 35 Rue de Dinard La Richardais

2021-10-27 17:30:00 – 2021-10-27 Médiathèque La Richardais 35 Rue de Dinard

La médiathèque l'Estuaire invite les enfants à une soirée Halloween. Diffusion d'un dessin-animé qui « fait peur » et friandises à volonté (ou presque !) Sur réservation auprès de la médiathèque avant le 25 octobre. Gratuit. Places limitées. Mercredi 27 octobre 2021 – 17h30 – Médiathèque La Richardais

