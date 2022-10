Soirée Halloween à Gulli Parc Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Gulli Parc vous propose un programme monstrueusement effrayant. Deux temps forts vous attendent en cette journée spéciale.



L’après-midi au parc sera ponctué d’animations créatives et gustatives à faire peur. Fabriquez des petits souvenirs à ramener chez vous, faites-vous maquiller par nos ahhhh-nimateurs, jouez à des jeux diaboliques, ou préparez votre goûter d’horreur. Des animations exclusives à ne pas manquer ce lundi 31 octobre uniquement.



Une fois la nuit tombée, le parc ouvre ses portes aux plus courageux d’entre vous pour une soirée drôlement effrayante.



Le village des fêtes a été envahi par des esprits fantômes, qui sait ce qu’il pourrait y avoir derrière les portes des cabanes à thème. Oserez-vous toquer ? Une surprise (bonne ou mauvaise) vous y attendra !!

Découvrez les structures du parc autrement en partant à la chasse à la sorcière dans notre jeu de piste.

Vous avez peur de mourir de faim ? Aucune crainte à avoir, un dîner vous attendra afin de faire le plein avant de repartir jouer dans les structures.



Tout cela et encore plus dans l’ambiance terriblement horrifiante d’Halloween (recommandé pour les plus de 5 ans).



Déguisements fortement conseillés.



Attention, les places sont limitées. Réservez dès maintenant afin de garantir votre entrée au parc :

Pour la journée : Activités incluses dans le tarif entrée classique

Soirée Halloween : billet spécial soirée nécessaire (réservation obligatoire)

