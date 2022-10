SOIRÉE HALLOWEEN, 31 octobre 2022, .

SOIRÉE HALLOWEEN



2022-10-31 16:30:00 – 2022-10-31

Soirée Halloween organisée par la Mairie de La Salvetat ! Rendez-vous déguisé à la salle des fêtes à partir de 16h30 pour une soirée affreusement amusante !!!

A 17h : balade effrayante dans les bois et le village (1h).

A partir de 18h : Apéritif, châtaignes grillées, crêpes, et DJ !

3 concours seront proposés par le Terroir Salvetois :

La plus grosse citrouille / la madeleine salvetoise / la soupe la plus savoureuse (lots à gagner !!)

Animations gratuites ouvertes à tous

+33 4 67 97 61 47

Maririe de La Salvetat

