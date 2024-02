Soirée Gypsy Saales, samedi 17 février 2024.

Soirée Gypsy Saales Bas-Rhin

L’association Environnement et Culture vous invite pour sa soirée dîner spectacle annuelle. Cette année, le thème est guitares gypsy et danse flamenco avec le groupe de Kader Fahim. Au menu paella royale avec fromage, dessert, un apéritif « gypsy »et 1 boisson, formule « all inclusive » pour 40 € par personne.

Kader Fahem se produira sur scène en deux sets avec un autre guitariste-percussionniste et un danseuse flamenca. Mise en scène chaude et chamarrée, musique gypsy arabo-gitane avec la danse spectaculaire flamenco. L’ambiance chaleureuse est assurée avec ce groupe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17

65 Grand rue

Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est agass@orange.fr

