Soirée Gypsy + DJ

Soirée Gypsy + DJ, 15 juillet 2022, . Soirée Gypsy + DJ



2022-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-15 00:00:00 00:00:00 Dans le cadre de 3 soirées festives pour le week-end du 14 juillet, soirée DJ Jean-Marc Sicky et ambiance gipsy sur le Port, à partir de 21h30 gratuit. Soirée DJ Marc Sicky et ambiance gypsy tourisme@otcarrylerouet.fr +33 6 42 13 20 36 Dans le cadre de 3 soirées festives pour le week-end du 14 juillet, soirée DJ Jean-Marc Sicky et ambiance gipsy sur le Port, à partir de 21h30 gratuit. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville