STADE MUNICIPAL – 86430 ADRIERS, le lundi 19 juillet à 16:30

La MJC met en place avec le comité des loisirs de la commune d’ADRIERS une soirée gym : – 16h45/17h30 : gym douce, – 17h45/18h30 : cardio/renforcement, – 18h45/19h30 : step. Animée par Corinne CAILLE, diplômée d’état

1€ adhérent MJC et 2€ non adhérent

2021-07-19T16:30:00 2021-07-19T19:30:00

