Soirée gustative Tartiflette Lieu dit Messeugne Savigny-sur-Grosne, samedi 30 mars 2024.

Soirée gustative Tartiflette Lieu dit Messeugne Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire

Venez découvrir les soirées gustative du Bistrot de Messeugne. Notre Chef Cuisinier Bruno Secember et son équipe vous ont préparé le samedi 30 avril une soirée spéciale Tartfiflette. Une belle occasion de découvrir notre cuisine familiale dans une ambiance conviviale.

Au Menu

Entrée Flan de Tomates et son coulis de brocolis

Plat Tartiflette maison et sa salde verte

Dessert Salade de fruits

Prix 21,50 euros 21.5 21.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Lieu dit Messeugne Camping de Messeugne

Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bistrot@camping-messeugne.com

L’événement Soirée gustative Tartiflette Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2024-02-16 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne