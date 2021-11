Voisines Voisines Voisines, Yonne Soirée guinguette Voisines Voisines Catégories d’évènement: Voisines

Soirée guinguette Le Bidule de Voisines 22 Grande Rue Voisines

2021-12-04

EUR 20 20 Le Bidule de Voisines organise une soirée guinguette. Venez découvrir un univers musical rétro-musette épicé d'une pointe de rock n'roll. Des chansons classiques, des chansons originales, réalistes contemporaines au rythme d'un accordéon qui suinte ! Piquante et audacieuse, Guertrude ne vous laissera pas de glace. +33 3 86 67 09 45

Lieu Voisines Adresse Le Bidule de Voisines 22 Grande Rue Ville Voisines