Loire-Atlantique

Soirée Guinguette Village Les Carroueils, 10 septembre 2022, Le Bout des Ponts. Soirée Guinguette

Village Les Carroueils, le samedi 10 septembre à 19:00

Venez « guincher » au coeur du charmant village des Carroueils à Saint-Julien. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, un savoureux petit bal d’antan s’installe joyeusement et distille avec gourmandise son suave nectar musical des années trente à cinquante… La gouaille enjôleuse des artistes rivalise sans retenue avec leurs rythmes ravageurs pour vous faire tourner la tête et les pieds sur des musiques endiablées.

