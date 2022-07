Soirée guinguette pour la « Fête nationale » aux Jardins de Coppélia Pennedepie Pennedepie Catégories d’évènement: Calvados

Soirée guinguette pour la « Fête nationale » aux Jardins de Coppélia Pennedepie, 13 juillet 2022, Pennedepie. Soirée guinguette pour la « Fête nationale » aux Jardins de Coppélia

478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados

2022-07-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-13 23:00:00 23:00:00 Pennedepie

Formule barbecue, préparée par notre Chef, Damien Fremont, dans une ambiance « bal musette » rythmée par Jean-Jacques Debout, accordéoniste et chanteur, qui vous fera danser sur les plus belles chansons. Une décoration « guinguette » pour vous immerger dans une ambiance unique avec des surprises tout au long de la soirée.

