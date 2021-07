Courseulles-sur-Mer DOMITYS LA PLAGE DE NACRE Calvados, Courseulles-sur-Mer SOIREE GUINGUETTE & MOULES-FRITES DOMITYS LA PLAGE DE NACRE Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

SOIREE GUINGUETTE & MOULES-FRITES DOMITYS LA PLAGE DE NACRE, 11 août 2021-11 août 2021, Courseulles-sur-Mer. SOIREE GUINGUETTE & MOULES-FRITES

DOMITYS LA PLAGE DE NACRE, le mercredi 11 août à 19:00 10

Animée par Caroline M, accordéoniste – chanteuse DOMITYS LA PLAGE DE NACRE 50, rue du 8 mai, 14470 COURSEULLES SUR MER Courseulles-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T19:00:00 2021-08-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu DOMITYS LA PLAGE DE NACRE Adresse 50, rue du 8 mai, 14470 COURSEULLES SUR MER Ville Courseulles-sur-Mer lieuville DOMITYS LA PLAGE DE NACRE Courseulles-sur-Mer