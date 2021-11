Les Hauts-de-Caux Les Hauts-de-Caux 76190, Les Hauts-de-Caux Soirée guinguette Les Hauts-de-Caux Les Hauts-de-Caux Catégories d’évènement: 76190

La Table d'Anita trinque au Beaujolais Nouveau ! Planches apéritives et concert de Rétro Session, un trio qui fait revivre l'esprit guinguette. lasuerteanita@gmail.com +33 2 76 71 00 35

