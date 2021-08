Diusse Diusse Diusse, Pyrénées-Atlantiques Soirée guinguette “La Bamboche”, au Bistro Chez Cécile & Pascal Diusse Diusse Catégories d’évènement: Diusse

Pyrénées-Atlantiques

Soirée guinguette “La Bamboche”, au Bistro Chez Cécile & Pascal Diusse, 27 août 2021, Diusse. Soirée guinguette “La Bamboche”, au Bistro Chez Cécile & Pascal 2021-08-27 19:30:00 – 2021-08-27 02:00:00 route départementale n°13 Bistro Chez Cécile et Pascal

Diusse Pyrénées-Atlantiques Diusse 18 18 EUR Repas/spectacle avec Les A Coups Fun, un groupe local, qui vous invite à venir danser et chanter sur une compilation de musiques des années 1970 à 2021 ! Animation DJ Laurent après le concert.

Sur réservation. SMT dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT Nord Béarn

