Soirée guinguette « La Bamboche », au Bistro Chez Cécile & Pascal Diusse, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Diusse. Soirée guinguette « La Bamboche », au Bistro Chez Cécile & Pascal 2021-07-23 19:30:00 – 2021-07-23 02:00:00 route départementale n°13 Bistro Chez Cécile et Pascal

Diusse Pyrénées-Atlantiques Diusse 0 0 EUR Repas/spectacle avec Morgane, jeune chanteuse de 14 ans, dévoile sa passion du chant en se produisant sur différentes scènes. Elle reprend des chansons allant des années 60 à aujourd’hui. Morgane a enregistré son tout premier EP en 2019 avec 2 compositions et un clip.

Lieu Diusse Adresse route départementale n°13 Bistro Chez Cécile et Pascal Ville Diusse

