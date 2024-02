Soirée Guinguette et Témoignages MAISON DE LA LIBERATION Saint-Laurent-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Soirée Guinguette et Témoignages MAISON DE LA LIBERATION Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Soirée Guinguette et Témoignages organisés par l »Association « LES FLEURS DE LA RESISTANCE » à la Maison de la Libération, dans la première maison civils libérée par les américains US le matin du 6 juin en notre village .

( D’ après les témoignages d’ époques)

Une petite restauration rapide, planches charcuterie, huitres crue ou cuite au feu de bois, grillades etc … sera proposé au même moment.

A partir de 22 H 30 :

Projections nocturne » témoignages » de personnes de cette époque ayant vécu le jour J et celui d’un des témoins de ce matin du 6 juin en ce même lieu « 80 ANS APRES et invité d’ honneur » Bernard » témoigne !!!

.

( En extérieur, sous réserve de la météo, des places disponibles et de nos possibilités)

Merci aux bienfaiteurs d’un éventuel don à votre convenance auprès de notre association afin de pouvoir continuer à acheter des fleurs, des gerbes dans le but de les déposer sur les plaques des rues des résistants, des monuments de la résistance et pour nos actions commémoratives etc…

«A la mémoire de la résistance Française et Normande.

Tous les enregistrements audiovisuels sont en collection privée et interdite à la copie, ils sont strictement réservés uniquement à l’association LFDLR pour cette diffusion à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement .

Soirée Guinguette et Témoignages organisés par l »Association « LES FLEURS DE LA RESISTANCE » à la Maison de la Libération, dans la première maison civils libérée par les américains US le matin du 6 juin en notre village .

( D’ après les témoignages d’ époques)

Une petite restauration rapide, planches charcuterie, huitres crue ou cuite au feu de bois, grillades etc … sera proposé au même moment.

A partir de 22 H 30 :

Projections nocturne » témoignages » de personnes de cette époque ayant vécu le jour J et celui d’un des témoins de ce matin du 6 juin en ce même lieu « 80 ANS APRES et invité d’ honneur » Bernard » témoigne !!!

.

( En extérieur, sous réserve de la météo, des places disponibles et de nos possibilités)

Merci aux bienfaiteurs d’un éventuel don à votre convenance auprès de notre association afin de pouvoir continuer à acheter des fleurs, des gerbes dans le but de les déposer sur les plaques des rues des résistants, des monuments de la résistance et pour nos actions commémoratives etc…

«A la mémoire de la résistance Française et Normande.

Tous les enregistrements audiovisuels sont en collection privée et interdite à la copie, ils sont strictement réservés uniquement à l’association LFDLR pour cette diffusion à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement . .

MAISON DE LA LIBERATION 27 rue du Val

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie contact@maisondelaliberation.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 19:00:00

fin : 2024-06-06



L’événement Soirée Guinguette et Témoignages Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Isigny-Omaha