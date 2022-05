SOIREE GUINGUETTE ET GOGUETTE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

Rue des Sources (Ostrohove) Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais Saint-Martin-Boulogne AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (A.P.C.)

Organise une

SOIRÉE GUINGUETTE & GOGUETTE

Samedi 21 mai 2022 à 20h00

Salle polyvalente Georges Brassens à Ostrohove Avec la participation de l’association CALYPSO et COIN DE RUE MENU

Apéritif

Couscous

Dessert

Café

(1 bouteille de vin rouge pour 6 personnes) Amicaliste : 25€

Non Amicaliste : 35€

Enfant -12 ans : 10€ Inscriptions obligatoires (jusqu’au mardi 17 mai)

Rue des Sources (Ostrohove) Saint-Martin-Boulogne

