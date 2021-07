SOIRÉE GUINGUETTE ET FEU D’ARTIFICE Craon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Craon.

SOIRÉE GUINGUETTE ET FEU D’ARTIFICE 2021-07-13 – 2021-07-13 Rue Alain Gerbault Plan d’eau du Mûrier

Craon Mayenne Craon

Au programme des festivités :

– 20h : apéritif offert, restauration et buvettes payantes.

-21h-23h : concert gratuit Les Balochiens.

Du rythme et du verbe ! Ça dans sur la piste et dans les têtes ! Ça chante et ça reprend eux refrains pour vous balader de la valse à la java, de la rumba Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins du bout du monde au tango du bout du bar.

Un bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin en passant par la Havane du Social Club et la Place Rouge au 100 000 volts… Autant d’airs et de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

www.lesbalochiens.com

– 23h : spectacle pyromélodique (feu d’artifice mis en musique) dont le thème cette année est « Happy Days ». Le public est inviter à se positionner au niveau des jeux d’eau.

Accès au site sans pass sanitaire, respect des mesures barrières. Port du masque.

Pour célébrer le fête nationale, la ville de Craon propose une soirée guinguette et feu d’artifice dans le cadre champêtre du plan d’eau du Mûrier.

communication@ville-craon53.fr +33 2 43 06 99 08 https://www.ville-craon53.fr/

